Сальдо назвал число погибших при теракте в Хорлах мужчин, женщин и детей

Среди погибших в результате теракта в поселке Хорлы Херсонской области, по последним данным, 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка.

Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Уже установлено, что в результате теракта погибли шесть мужчин, 16 женщин и два ребенка. При этом процесс опознания тел и установления личностей погибших продолжается», — сказал он.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 60 человек. Не удалось спасти 29 человек, двое из которых — дети. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.