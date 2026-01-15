Названа причина задержания директора «Куршской косы»

Следственный комитет назвал причину задержания директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

Руководитель особо охраняемой территории был задержан по подозрению в организации незаконной вырубки лесных насаждений в крупных размерах.

Следствие считает, что Калина действовал в сговоре со своим знакомым и другими лицами. Они организовали вырубку более 150 куб. м сырорастущих деревьев на площади около одного гектара. Целью преступления была расчистка территории для строительства частного комплекса сооружений, предназначенных для коммерческого размещения туристов.

«Как полагает следствие, в результате указанных действий особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время у директора проведены обыски, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В сентябре в Свердловской области сотрудники ФСБ и полиции задержали группу так называемых чёрных лесорубов, которая за годы уничтожила более 5 тыс. куб. м леса с ущербом на сумму свыше 450 млн рублей.