В российском городе два человека погибли из-за схода снега с крыши

На Камчатке из-за схода снега с крыш погибли два человека. Об этом сообщает Shot.

Telegram-канал напоминает, что в регионе сейчас наблюдается «снежный коллапс». Как отмечается, снег накрыл 62-летнего мужчину в частном секторе на улице Макарова в Петропавловске-Камчатском. На место прибыли экстренные службы, однако пострадавшего спасти не удалось. Другой смертельный случай зафиксирован на улице Советской. Там снег упал на 60-летнего мужчину, он погиб.

На Камчатке сохраняется экстремальная погода из-за мощного циклона, бушующего уже несколько суток. Из-за сильной метели и снежных заносов в регионе полностью приостановлены авиаперелеты, а также отменены все пригородные автобусные рейсы.

В Петропавловске-Камчатском высота снежных сугробов местами достигает уровня второго этажа, создавая серьезные проблемы для городской инфраструктуры и передвижения жителей.

Ранее сообщалось, что в горах Грузии на группу лыжников и сноубордистов примерно из 20 человек сошла лавина. Инцидент произошел в субботу, 10 января, в Верхней Сванетии у вершины Тетнульд. Группа экстремалов, в составе которой были россияне, каталась на лыжах и сноубордах, когда с гор внезапно сошла лавина.