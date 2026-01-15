ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб под дипломатическим прикрытием

ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб, которого направили в Россию под прикрытием работника посольства в Москве.

«В ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве», — говорится в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, он лишён аккредитации в России и должен покинуть страну в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что временная поверенная в делах Британии Дейни Долакия в Москве прибыла в МИД России. В министерстве до этого не уточняли причину её вызова.