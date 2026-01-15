При взрыве газа в Уссурийске спасли трех человек

В частном доме в городе Уссурийск в Приморском крае произошел взрыв газа, удалось спасти трех человек, сообщили в МЧС России в четверг.

Прибывшие на место спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного строения трех человек, их передали медикам, указали в ведомстве, передает ТАСС.

За взрывом последовал пожар на площади в два квадратных метра.

Для ликвидации последствий происшествия привлекли 20 человек и пять единиц техники.

В начале января при взрыве газо-воздушной смеси в частном доме в Ингушетии травмы получили пять человек, включая ребенка. Через некоторое время число пострадавших выросло до семи, было возбуждено уголовное дело.