Насиловавший женщин в колонии «архангельский Чикатило» попросился выйти по УДО

Суд отказал в условно-досрочном освобождении серийному убийце Сергею Шипилову, известному как «архангельский Чикатило». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

© Московский Комсомолец

66-летний маньяк, осуждённый на пожизненный срок за 14 убийств, подал ходатайство об УДО после 28 лет заключения. Он заявил, что исправился и вёл себя образцово. Однако суд отклонил его просьбу, сославшись на особую опасность преступника.

Шипилов продолжил убивать даже в тюрьме. В конце 1990-х он отбывал срок за изнасилования в колонии-поселении, где получил должность водителя ассенизатора. Во время выездов за территорию без охраны он изнасиловал и убил ещё девять женщин.

Изначально маньяк охотился на молодых девушек, но со временем стал выбирать жертв старше 40 лет. После того как следователи установили совпадение его графика работ с датами убийств, Шипилова приговорили к пожизненному заключению в колонии «Чёрный дельфин».