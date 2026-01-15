Пациентка в Новокузнецке лишилась возможности иметь детей в результате врачебной ошибки

Жительницу Новокузнецка лишили возможности иметь детей после ошибочной операции в городской больнице №1. Сразу после родов врачи диагностировали у женщины врастание плаценты и провели удаление матки, заявив, что это единственный выход, пишет Shot.

Однако, как сообщается, судебная экспертиза, проведенная в рамках полуторагодичного разбирательства, установила, что диагноз был неверным. На УЗИ отсутствовали признаки патологии, а значит, операция не была необходимой.

Суд обязал больницу выплатить пациентке 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и дополнительно 250 тысяч рублей штрафа.

Этот случай произошел в той же больнице, где ранее погибли девять новорожденных. По факту гибели младенцев задержан главный врач учреждения.

Накануне стало известно, что главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 и заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей задержали по уголовному делу о гибели новорожденных.