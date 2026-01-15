Появились подробности об арестованном «самом богатом депутате Вологодской области»

Бывший вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова до ареста конспирировалась и скрывалась. Об этом пишет РИА Новости.

Из судебных документов следует, что Ясакова не проживала по месту регистрации. У женщины также есть недвижимость и вид на жительство в другой стране. При этом адвокат выступал за изменение меры пресечения на домашний арест, потому что обвиняемая сдала следователю загранпаспорт, а также добровольно участвовала в следственных действиях.

24 ноября 2025 года суд арестовал Ясакову. Ее обвинили в мошенничестве на 786 миллионов рублей.

В 2017 году Ясакова была признана самым богатым депутатом Вологодской области. Она возглавляла несколько компаний, которые работали с Минобороны России, — в их числе «Оборонстрой».