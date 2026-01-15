В Новосибирске сотрудников налоговой задержали по подозрению в коррупции

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали бывшего руководящего работника Межрайонной инспекции ФНС России № 20 и его подчиненную по подозрению в коррупции. Об этом сообщили NGS.ru в пресс-службе ФСБ России

Оперативные мероприятия проводились совместно со службой безопасности управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. По версии следствия, руководитель инспекции получал взятки в крупном размере через сотрудницу ведомства, которая выступала посредником и действовала в интересах коммерческих структур.

Как уточнили в ФСБ, денежные средства известиались за покровительство и попустительство по службе. В частности, речь идет о невнесении данных о компаниях в ЕГРЮЛ и фальсификации материалов налоговых проверок. В январе 2025 года подозреваемый уволился из налоговой инспекции.

Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении экс-сотрудника ФНС по статье о получении взятки в крупном размере. Его подчиненную подозревают в посредничестве при передаче незаконного вознаграждения.

Обоих фигурантов задержали и по решению суда арестовали на два месяца. Расследование продолжается.