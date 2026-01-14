РИА Новости: задержан директор нацпарка «Куршская коса»
В Калининградской области задержали директора национального парка «Куршская коса».
Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«Директор нацпарка «Куршская коса» задержан, подробности будут завтра», — отметил собеседник агентства.
Ранее бывшего зампреда правительства Ивановской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Также сообщалось, что в Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Федеральной службы судебных приставов, обвиняемой в массовых подлогах ради улучшения показателей работы.