Задержан директор нацпарка «Куршская коса»

В Калининградской области задержали директора национального парка «Куршская коса».

Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«Директор нацпарка «Куршская коса» задержан, подробности будут завтра», — отметил собеседник агентства.

Ранее бывшего зампреда правительства Ивановской области задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Также сообщалось, что в Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Федеральной службы судебных приставов, обвиняемой в массовых подлогах ради улучшения показателей работы.