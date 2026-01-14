Бастрыкин сообщил об аресте имущества бывшего замглавы московского метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил об аресте имущества экс-замглавы Московского метрополитена Дмитрия Дощатова на сумму 100 миллионов рублей, передает ТАСС.

Руководитель ведомства уточнил, что расследование дела в отношении Дощатова о получении взяток было завершено.

«Приняты обеспечительные меры в виде ареста имущества обвиняемого на общую сумму 100 миллионов рублей», — сказал Бастрыкин.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал загородный дом и участок по делу обвиняемого во взятках первого заместителя главы московского метро.