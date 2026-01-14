ОПГ разработала схему вымогательств при помощи интернет-знакомств в российском регионе

В Санкт-Петербурге суд вынесен приговор четырем участникам организованной преступной группы (ОПГ), которые разработали схему вымогательств при помощи интернет-знакомств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Троим фигурантам назначены сроки от 3 до 5 лет колонии общего и строгого режимов, еще одной женщине — условное наказание. В ходе расследования были установлены четверо потерпевших, один из которых передал вымогателям 100 тысяч рублей.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2024 года одна из участниц знакомилась через интернет с мужчинами и договаривалась о встрече при условии, что те придут с наркотиками. Убедившись в наличии запрещенных веществ, она вызывала сообщников. Те, в свою очередь, представлялись сотрудниками полиции и требовали деньги за «непривлечение к уголовной ответственности».

