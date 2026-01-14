Друг экс-главы «Уралкалия» не подтвердил достоверность данных о найденном на Кипре теле

Друг пропавшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера Алексей Дозорцев в беседе с РИА Новости не подтвердил достоверность данных о найденном теле.

Он отметил, что оно было обнаружено в районе поисков, но пока нельзя достоверно сказать, кому тело принадлежит.

«Мы ждем официальных процедур. Сейчас на месте работает полиция», — добавил Дозорцев.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщала, что на Кипре нашли тело Баумгертнера. По данным собеседников издания, тело предпринимателя было найдено в ущелье на южном берегу Кипра. В материале отмечается, что мужчина увлекался скалолазанием, а трагедия, скорее всего, произошла во время преодоления сложного маршрута.

Об исчезновении экс-главы «Уралкалия» стало известно 11 января.