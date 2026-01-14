На Кипре обнаружили тело пропавшего экс-главы «Уралкалия»

Власти Кипра обнаружили тело в районе поисков пропавшего экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом пишет «Фонтанка».

В прибрежном районе между деревнями Писсури и Авдиму на труднодоступном и изрезанном участке побережья, где сосредоточили усилия поисковые группы, нашли труп. Полиция пока не подтвердила, что тело принадлежит именно Баумгертнеру.

56-летнего предпринимателя последний раз видели выходящим из своего дома в Лимасоле в черных шортах и футболке с коротким рукавом. Сигнал его телефона был зафиксирован в районе деревни Писсури.

«Уралкалий» Баумгартнер возглавлял с 2005 по 2011 год. В 2013 году его задержали в Белоруссии по обвинению в злоупотреблении полномочиями. После передачи российским властям бизнесмена освободили за отсутствием состава преступления.

Ранее проживающая в Лимасоле россиянка подтвердила, что на Кипре ищут пропавшего российского бизнесмена, экс-главу «Уралкалия» Владислава Баумгартнера. Женщина добавила, что бизнесмен жил один, а его машина осталась на месте. Сигнал его телефона был последний раз зафиксирован, но затем пропал.