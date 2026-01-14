В Москве мошенники выманили у пенсионерки 20 млн рублей

Мошенники под видом сотрудников силовых ведомств и госорганизаций обманули пенсионерку на более чем 20 млн рублей в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

В ведомстве заметили, что в отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя местная жительница.

По данным следствия, пожилой женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками силовых ведомств и ряда госорганизаций.

«Под предлогом оказания помощи в задержании преступника, а также декларирования имевшихся у нее денежных средств аферисты убедили пенсионерку обналичить сбережения и передать их неизвестным», — уточнили в пресс-службе.

В главе заметили, что женщина в течение трех недель передала нескольким курьерам более 20 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать одного из подозреваемых — 18-летнего жителя Тюмени, который находился в Москве без определенного места жительства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу.