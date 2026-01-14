Снегурочку ударили арматурой по голове в российском городе

В городе Отрадное Ленинградской области 20-летнюю Снегурочку ударили арматурой по голове. Агрессором оказался тот, кто избил щенка. Об этом пишет портал 78.ru.

Вечером 28 декабря 22-летний местный житель ввязался в конфликт с компанией молодых людей, среди которых была и девушка в костюме Снегурочки.

По словам местной жительницы, между собой оппоненты были знакомы. Конфликт мог начаться из-за ревности.

Оскорбления перетекли в рукоприкладство, неадекват погнался за девушкой с арматурой, за ними бежал мужчина, который вступил в перепалку с агрессором первым.

Он хотел ударить молодого человека, однако попал арматурой по голове девушки в костюме.

Снегурочке наложили несколько швов и отправили лечиться домой. Парень, который был вместе с ней, пострадал сильнее и попал в реанимацию.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на агрессивное поведение 22-летнего нападавшего и его друзей. По их словам, агрессор нападал и на других людей и животных — включая и щенка, которого живодер избил в подъезде дома.

