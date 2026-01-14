Генпрокуратура России проконтролирует ситуацию в роддоме в Новокузнецке

Генеральная прокуратура России поставила на контроль ситуацию с соблюдением прав пациентов в роддоме N1 в Новокузнецке. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там заявили, что в этом учреждении прокуроры совместно с контрольно-надзорными органами уже начали проводить комплексную оценку исполнения законодательства о здравоохранении, в том числе качества и эффективности оказания медицинской помощи женщинам на всех этапах беременности, создания условий для безопасности новорожденных, обеспечения лечебно-диагностического процесса всем необходимым. Кроме того, проверкой охвачены вопросы исполнения трудового и бюджетного законодательства, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

"Обеспечено надзорное сопровождение расследования уголовного дела по факту гибели новорожденных в Новокузнецком родильном доме", - добавили в Генпрокуратуре.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его "адским местом" и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале "Газеты.Ru".