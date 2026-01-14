СК возбудил дело об обмане Минобороны на 170 миллионов при поставке кабеля

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гендиректора компании «Титан» Халида Керимова, который похитил у Минобороны свыше 170 миллионов рублей при поставке кабельной продукции.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе ГВСУ Следственного комитета России.

— В Москве военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Титан» Халида Керимова и иных участников организованной группы, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Компания злоумышленника заключила контракты с Минобороны в 2022-2025 годах. Согласно им в ведомство должны были поставить продукцию на сумму более полумиллиарда рублей. Ответственным за исполнением обязательств назначили Керимова. Он предоставил заведомо ложные финансовые документы и похитил более 170 миллионов рублей.

В конце декабря прошлого года суд вынес приговор двум бизнесменам за хищение у Минобороны полумиллиарда рублей. Мужчины внесли в документацию ложные данные о стоимости работ на поставку товаров на 1,3 миллиарда рублей. Их осудили на срок до восьми лет. Фигуранты частично возместили причиненный ущерб.