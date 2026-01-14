Петербурженку увезли в Краснодар, где пытают и унижают на камеру

Молодую жительницу Санкт-Петербурга вывезли в Краснодар, где стримермы систематически подвергают ее физическому насилию и унижениям во время прямых видеотрансляций ради донатов от зрителей. Об этом в среду, 14 января, сообщил Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, сестра пропавшей нашла в Сети ролики с унижением пропавшей. После этого родственники сразу же вылетели из Петербурга в Краснодар. Они пришли в квартиру стримеров на улице Мурата Ахеджака в сопровождении полиции. Пострадавшую нашли в крайне тяжелом состоянии. Она была дезориентирована и не могла нормально говорить, вероятно, под воздействием неизвестных веществ.

Родственники предполагают, что ей принудительно давали психотропные препараты, чтобы подавить сопротивление и заставить ее воспринимать происходящее как норму. Несмотря на попытки матери и сестры привести ее в сознание и убедить уехать, девушка осталась в квартире. Полиция тоже не стала принимать мер в отношении трэш-стримеров, так как посчитала, что девушка соглашается на пытки и унижения добровольно, а значит, никакой угрозы нет, следует из публикации.

