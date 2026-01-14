Следователи проверят сообщения о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке

Следователи Кузбасса проверят сведения из социальных сетей о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительницам Новокузнецка в роддоме №1. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета по региону в Telegram-канале.

В соцсетях в частности рассказывается о случаях такой «помощи», оказанной в новокузнецкой больнице № 1 в 2018, 2021 и 2024 году.

Так, одна из женщин в результате некачественного оказания медпомощи в этом роддоме получила тяжкие последствия для ее здоровья, а ее ребенок не выжил. Подобная ситуация описывается в двух других случаях, когда дети не смогли родится. Еще одна женщина жаловалась в соцсетях, что в роддоме №1 ей был причинен тяжкий вред здоровью, который создал угрозу ее жизни.

До этого одна из жительниц Кемеровской области рассказывала, как в 2021 году женщины после родов «убегали» всей палатой из этого роддома.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы.