Мужчина с отверткой напал на прохожего в центре Москвы

Житель Твери напал с отверткой на прохожего на Каланчевской улице в Москве. Он хотел ограбить мужчину, но тот дал отпор.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— На Каланчевской улице злоумышленник подошел к потерпевшему и, угрожая отверткой, потребовал отдать содержимое сумки. Мужчине удалось отбиться от нападавшего, после чего тот скрылся, — рассказали на сайте ведомства.

Потерпевший обратился в полицию. Силовики нашли и задержали 39-летнего подозреваемого. В его отношении завели уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО. Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

В октябре прошлого года другой мужчина, будучи под действием алкоголя, напал с отверткой на пассажира в автобусе в Москве. Он угрожал ему убийством. Позднее злоумышленника задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.