Суд в Подмосковье арестовал женщину, зарезавшую знакомого во время пьянки

Орехово-Зуевский городской суд заключил под стражу 39-летнюю женщину, которая зарезала знакомого во время совместной попойки в квартире.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал (обвиняемой — прим. «ВМ») меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 12 марта 2026 года включительно, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Женщина, по версии следствия, убила мужчину 12 января. Тогда они вместе распивали алкоголь в квартире дома на улице Набережная. Фигурантка призналась следователям, что расправилась со знакомым из личной неприязни к нему. Она нанесла ему удары ножом, от которых он и скончался. Злоумышленницу задержали. Правоохранители осмотрели место преступления, позднее женщине предъявили обвинение.

До этого жительница Серпухова убила своего мужа. Женщина поссорилась с супругом, с которым распивала спиртное, взяла нож и ударила мужчину в плечо и туловище. Потерпевший умер на месте. Женщину впоследствии заключили под стражу.