Директора ялтинской школы задержали в Киеве во время визита к больной матери

Директора ялтинской школы №14 задержали в Киеве, куда она приехала навестить больную мать, сообщило Министерство образования, науки и молодежи Крыма.

Директор школы №14 из Ялты была задержана в Киеве, когда приехала навестить свою больную мать, передает РИА «Новости».

Министерство образования Крыма выразило глубокую озабоченность по поводу произошедшего и назвало действия украинских спецслужб грубым нарушением прав человека.

«Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 14» в Киеве, которая поехала навестить больную мать», – заявили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что подобные действия свидетельствуют о произвольном характере работы спецслужб Украины в отношении граждан Крыма.

