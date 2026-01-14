В Москве осудили бывшего сотрудника таможни, продававшего сведения из базы ФТС

Останкинский районный суд столицы назначил наказание бывшему сотруднику Центральной оперативной таможни, который за взятки передавал сведения из базы данных Федеральной таможенной службы России.

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

— Останкинский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор бывшему старшему оперуполномоченному по особо важным делам оперативно-аналитического отдела Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы. Экс-работник таможни на протяжении более полутора лет передавал третьим лицам за взятки сведения из базы данных ФТС России, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленника отправили за решетку на 12 лет. Его также оштрафовали на более чем семь миллионов рублей и запретили работать в госструктурах на протяжении трех лет.

В конце декабря прошлого года за решетку отправили бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова. Он передавал секретные данные США, когда был в командировке. Мужчину осудили на 12 лет и оштрафовали на 100 тысяч.