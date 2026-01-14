СК завершил расследование дела о пожаре в Егорьевске, в котором погибли дети

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту пожара в подмосковном Егорьевске, в результате которого погибли мать и трое детей. Материалы передадут в суд.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Трагедия произошла 31 августа 2024-го в жилом доме в деревне Юрцово. Глава семьи оставил в квартире две аккумуляторные батареи от грузовых трициклов и десять бытовых газовых баллонов. Он подключил батареи к сети и покинул помещение. Впоследствии произошел взрыв, который привел к возгоранию. В квартире в тот момент находились жена и трое детей мужчины. Они скончалис, погибшими детьми оказались пятилетний мальчик и девочки в возрасте трех и четырех лет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В результате пожара также пострадали другие жильцы дома.