Защита экс-мэра Сочи Копайгородского попросила не изымать вино и часы

Защита экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины попросила суд не конфисковывать у обвиняемых вино и коллекцию часов.

Об этом в среду, 14 января, сообщила их адвокат Елизавета Меткина.

— Попытка распространить иск на широкий круг третьих лиц и на предметы вроде часов и коллекции вин выходит за пределы субъектного и объектного состава № 230-ФЗ: закон перечисляет конкретные категории имущества (недвижимость, транспорт, доли/ценные бумаги, цифровые активы), но не предусматривает «винную карту» и «каталог часов» как предмет антикоррупционного иска; в этой части защита просит прекратить производство, — передает РБК со ссылкой на слова Меткиной.

У Копайгородского нашли дорогостоящее имущество во время обысков. Силовики изъяли более 65 миллионов рублей наличными. Кроме того, дома у Копайгородского нашли коллекцию часов. Самые дорогие экземпляры эксперты оценили в 14 миллионов рублей. Экс-глава Сочи также владеет ювелиркой и премиальными автомобилями, в том числе марок Mercedes и Porsche. Генпрокуратура подала иск об обращении имущества в доход государства.

Дело Копайгородского, фигурантами которого также являются его жена и ее помощник, будут рассматривать в Москве. Такое решение было принято из-за связей бывшего чиновника в Сочи. Подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».