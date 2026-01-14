Экс-мэра российского города задержали за превышение полномочий

В Ингушетии задержали бывшего главу городской администрации Малгобека. Об этом сообщили в республиканском СК.

По версии следствия подозреваемый заключил договор с коммерческой организацией на выполнение работ по демонтажу нежилого трехэтажного здания, принадлежащего местному жителю.

«При этом указанные действия совершены фигурантом при отсутствии судебного решения и без выплаты предусмотренной законом компенсации», — говорится в сообщении.

Противозаконные действия бывшего мэра нанесли ущерб собственнику, сумму которого оценивают более чем в 12 млн рублей. Расследование продолжается.

27 августа сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали мэра Владимира Дмитрия Наумова. По информации журналистов, силовики вскрыли приемную мэрии и ждали прихода главы города. Позже Октябрьский районный суд Владимира избрал мэру города Дмитрию Наумову меру пресечения в виде заключения под стражу.