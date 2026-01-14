Силовики задержали беглого осужденного за педофилию

В Свердловской области задержан мужчина, осужденный за сексуальное насилие над 15-летней школьницей. Уралец скрывался от правосудия после вынесения приговора на протяжении ста дней, передает г-канал E1.RU | Новости Екатеринбурга.

32-летний и 30-летний жители Свердловской области были объявлены в розыск после того, как не явились на оглашение приговора Алапаевского городского суда 6 октября 2025 года.

Суд признал их виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В течение всего следствия и судебного процесса оба фигуранта находились на свободе под ограничительными мерами, что позволило им скрыться после вынесения, но до оглашения обвинительного приговора.

Одного из насильников приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщнику, пойманному сейчас, суд назначил 10 лет колонии строгого режима по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Задержание осужденного состоялось спустя ровно 100 дней с момента объявления его в федеральный розыск. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания в Алапаевске. Как пояснил его адвокат, время, проведенное в розыске, не будет зачтено в срок отбывания наказания.

Срок лишения свободы для беглеца начнет исчисляться с 13 января 2026 года - даты фактического задержания. 20 января 2026 года суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов осужденных, которые оспаривают вынесенный приговор.