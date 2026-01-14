Гуфа, обвиняемого в грабеже, оставили под подпиской о невыезде

Рэперу Алексею Долматову, известному как Гуф, не стали ужесточать меру пресечения по делу о грабеже в подмосковной Апрелевке. Певца оставили под подпиской о невыезде.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— В настоящее время в отношении рэпера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Гуф прибыл на заседание вместе с приятелем, вторым фигурантом дела Геворком Саруханяном. Они не признали вину в грабеже. Следующее заседание состоится 30 января. Это связано с тем, что в суд не явился потерпевший.

Гуф вместе с Саруханяном избили мужчину, а затем украли у него Iphone 14 Pro в октябре 2024-го. Тогда рэпер отдыхал в компании друзей в банном комплексе в Апрелевке. Между мужчинами возник конфликт, который затем перерос в драку. Певцу грозит до семи лет колонии, однако он может отделаться условным наказанием, так как ему избрали мягкую меру пресечения, заявил адвокат Андрей Алешкин.