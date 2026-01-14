Аферистка пришла в больницу к пожилой соседке, чтобы обворовать ее

Соседка обокрала пожилую жительницу Сергиево-Посадского городского округа Московской области, навестив ее в больнице.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, 43-летняя ранее неоднократно судимая гражданка узнала, что ее 86-летняя соседка госпитализирована.

Она получила разрешение на посещение старушки в больнице и во время визита забрала у пациентки сотовый телефон. Авторизировавшись в банковском приложении, аферистка перевела на свой счет более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.