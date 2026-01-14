Бастрыкин: СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»

Во время расследования Следственный комитет России определил все этапы подготовки теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», за которым стоят украинские спецслужбы.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 14 января, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

— Это преступление организовано спецслужбами Украины для дестабилизации деятельности органов власти и расшатывания внутриполитической обстановки в России. Следствием установлены все этапы планирования, подготовки и совершения теракта, — отметил глава СК.

Он добавил, что следователи и оперативные службы выясняют местонахождение организаторов теракта, активно взаимодействуя с правоохранительными органами Таджикистана и других государств, передает ТАСС.

10 декабря 2025 года гособвинение завершило представление доказательств по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». 16 декабря один из предполагаемых исполнителей преступления Шамсидин Фаридуни* подробно дал первые показания в суде на русском языке. В частности, мужчина заявил, что признает себя виновным, но также из показаний следует, что он якобы не осознавал свои действия. 4 января стало известно, что Фаридуни* подсыпал наркотики трем другим исполнителям теракта.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.