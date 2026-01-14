Напавшему на российскую школу подростку вынесли приговор

2-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам воспитательной колонии 17-летнего местного жителя за нападение на школу № 54 Курска. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Подростка признали виновным по четырем статьям, среди которых 30, 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).

По версии следствия, 10 января 2025 года молодой человек, будучи участником запрещенного в России террористического движения, разместил в интернете призывы к совершению терактов и оправдание терроризма. В тот же день он разбил стекло автомобиля, а затем пытался поджечь здание школы № 54 в Курске, разбив входную дверь. Возгорания не произошло по независящим от него причинам.

