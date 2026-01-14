Рэпер Гуф не признал вину в грабеже, заседание по делу отложили

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, не признал вину в грабеже. Заседание по делу перенесли из-за того, что в суд не явился потерпевший.

Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвовской области.

— В судебном заседании государственным обвинителем изложено предъявленное подсудимым обвинение, подсудимые вину в совершении инкриминируемого преступления не признали, с предъявленным обвинением не согласились, защитники поддержали мнение своих подзащитных, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Заседание по делу состоится 30 января в 11:00. Фигурантом дела, помимо Гуфа, является его приятель Геворк Саруханян. По версии следствия, они избили брата администратора банного комплекса в Апрелевке в октябре 20024-го. Саруханян скручивал руки потерпевшего, а Гуф дважды ударил его. После этого они украли у него IPhone 14 Pro.

Рэпер может провести за решеткой до семи лет. Однако, по мнению адвоката Андрея Алешкина, мужчина избежит тюремного заключения, так как ему избрали мягкую меру пресечения (подписку о невыезде). «Вечерняя Москва» детально рассказала подробности этого инцидента в отдельном материале.