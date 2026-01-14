Суд в Москве возбудил административные дела против менеджеров онлайн-кинотеатров

Мировой судебный участок №374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные дела в отношении семи менеджеров онлайн-кинотеатров. Это связано с пропагандой ЛГБТ*. Об этом в среду, 14 января, стало известно из картотеки суда.

© Вечерняя Москва

Одним из привлекаемых лиц по делу является генеральный директор «Кинопоиска» Александр Дунаевский.

— Привлекаемое лицо: Дунаевский Александр Яковлевич. Статья КоАП РФ: ст. 6.21, Ч.3. Текущее состояние: зарегистрировано, 13.01.2026, — говорится на сайте суда.

Кроме него, административные дела завели в отношении директора по продажам «Амедиатеки», заместителя гендиректора «Иви.ру», менеджера онлайн-кинотеатра Wink, директора департамента медийного контента «Билайна» и директора «24ТВ».

В августе прошлого года Таганский суд оштрафовал «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ*. Онлайн-кинотеатр обязали выплатить три миллиона рублей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.