Суд в Москве возбудил административные дела против менеджеров онлайн-кинотеатров
Мировой судебный участок №374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные дела в отношении семи менеджеров онлайн-кинотеатров. Это связано с пропагандой ЛГБТ*. Об этом в среду, 14 января, стало известно из картотеки суда.
Одним из привлекаемых лиц по делу является генеральный директор «Кинопоиска» Александр Дунаевский.
Кроме него, административные дела завели в отношении директора по продажам «Амедиатеки», заместителя гендиректора «Иви.ру», менеджера онлайн-кинотеатра Wink, директора департамента медийного контента «Билайна» и директора «24ТВ».
В августе прошлого года Таганский суд оштрафовал «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ*. Онлайн-кинотеатр обязали выплатить три миллиона рублей.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.