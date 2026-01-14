В Новочеркасске нашли останки мужчины, пропавшего в прошлом году

Жителя Новочеркасска загрызли уличные собаки - труп Алексея Гурова, пропавшего еще в ноябре прошлого года, нашли у местного автовокзала, рассказала "РГ" его бывшая жена Марина. Теперь друзья Алексея экстренно собирают деньги, чтобы нормально похоронить мужчину.

45-летний Алексей Гуров пропал 26 ноября 2025 года. Он лежал в больнице и ушел оттуда в неизвестном направлении. Бывшая жена Марина сразу объявила его в розыск, но поиски не увенчались успехом.

- У него начались проблемы с ногами, и с работы его начальник отправил в больницу. Лечился в терапевтическом отделении. Но однажды он по неизвестной причине сбежал, - рассказывает в беседе с нами Марина.

Погибший мужчина работал в компании, производящей упаковочные материалы, занимался прессовкой картона. Вырос в детдоме, у него осталась единственная дочь 11 лет и из близких - только бывшая жена. Как раз они и занимались его поиском и теперь пытаются организовать похороны, но не могут себе позволить ритуальные услуги, в связи с чем объявили сбор денежных средств от неравнодушных. Контакты близких Алексея есть у "РГ" - желающие оказать помощь могут обратиться по электронной почте babkinsv@rg.ru.

- Он как будто предчувствовал беду, - рассказывает Марина. - Незадолго до исчезновения словно прощался со мной и моей мамой.

Что именно произошло по дороге от больницы до места смерти, никто не знает. В справке о смерти написано, что Алексей был трезв и умер своей смертью, а собаки могли разорвать и загрызть тело впоследствии.

- Дочка очень переживала новость о гибели отца, много плакала, - рассказывает Марина.

И сейчас семья, в которой серьезные проблемы с деньгами, пытается организовать сбор, чтобы Алексей был похоронен не как бездомный.