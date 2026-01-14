Число жертв крушения пассажирского поезда в Таиланде возросло до 30

Число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде увеличилось до 30, травмы различной степени тяжести получили 67 человек. Об этом в среду, 14 января, сообщила газета Khaosod.

© Вечерняя Москва

По уточненным данным, в момент крушения в поезде находился 171 человек. Спасатели продолжают поиск четырех пассажиров, числящихся пропавшими без вести, сообщается в публикации.

Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Состав следовал по маршруту Бангкок — Убонратчатхани. В результате столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся. Ранее сообщалось о гибели 22 человек.

До этого в результате схода поезда с рельсов в мексиканском штате Оахака погибли по меньшей мере 13 человек и еще 98 получили травмы. По данным журналистов, в составе находились 250 человек, включая девятерых членов экипажа. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум уточнила, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

28 декабря на перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области локомотив грузового поезда сошел с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал, но из-за схода колесных пар появились временные задержки в движении составов.