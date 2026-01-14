Суд зарегистрировал дела против менеджеров онлайн-кинотеатров за ЛГБТ-пропаганду

В Москве зарегистрированы административные дела в отношении семи топ-менеджеров крупных онлайн-кинотеатров по обвинению в пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) через интернет.

Мировой судебный участок № 374 Таганского района Москвы зарегистрировал административные дела о пропаганде ЛГБТ в отношении руководителей онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Амедиатека», «Иви», Wink и других платформ, передает ТАСС.

Согласно данным картотеки суда, 13 января были возбуждены дела в отношении Ирины Тереховой, Владислава Дуброва, Алексея Зиновьева, Ивана Гринина, Александра Дунаевского и Вячеслава Попова по административной статье, предусматривающей ответственность за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних через интернет.

Дунаевский занимает должность генерального директора «Кинопоиска», Зиновьев отвечает за продажи в «Амедиатеке», а Гринин является заместителем гендиректора «Иви.ру».

Вячеслав Попов работает менеджером Wink, Ирина Терехова руководит департаментом медийного контента «Билайна», Владислав Дубров возглавляет «24ТВ».

Протокол о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних оформлен в отношении Алексея Берната, программного директора и заместителя руководителя «Цифрового телевидения».

В 2024 году Таганский райсуд суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр «Иви» на 1,2 млн рублей за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей ЛГБТ-отношения.

В августе тот же суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.