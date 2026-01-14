Суд в Москве отложил рассмотрение иска ФНС о банкротстве Митрошиной до апреля
Арбитражный суд рассмотрит иск Федеральной налоговой службы №33 о признании блогерши Александры Митрошиной банкротом 6 апреля.
Об этом в среду, 14 января, сообщили в суде.
— Арбитражный суд Москвы отложил на 6 апреля рассмотрение заявления инспекции ФНС № 33 о признании банкротом автора курсов по продвижению в социальных сетях Александры Митрошиной, — рассказали на сайте РАПСИ со ссылкой на инстанцию.
Девушка еще в октябре прошлого года подала документы в суд, чтобы ее признали банкротом. На тот момент долг Митрошиной составлял более 210 миллионов рублей. Позднее Арбитражный суд зарегистрировал заявление от ФНС о признании блогерши банкротом.
Митрошина находится под домашним арестом. Ее обвиняют в незаконном получении 127 миллионов рублей. Сама блогерша признала вину. Какой срок грозит фигурантке и другие подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».