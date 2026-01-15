Собчак заявила о задержании ее сотрудницы в Москве

Журналистка Ксения Собчак заявила, что ее сотрудницу задержали у отдела полиции в московском районе Свиблово, где находится 21-летняя Айна Манькиева, сбежавшая из Ингушетии от насилия в семье.

Об этом Собчак сообщила в своем Telegram-канале.

«Нашу журналистку задержали у отдела полиции в Свиблово, потому что якобы кто-то написал заявление о том, что "у данного магазина собралась группа граждан с неизвестными целями"», — рассказала журналистка.

Собчак добавила, что сейчас ее сотрудницу вместе с несколькими другими журналистами везут в отделение для проверки документов.

Ранее 15 января сообщалось, что полиция в Москве задержала Манькиеву, которая скрывалась от домашнего насилия. Ее доставили в отдел по подозрению в краже. Утверждалось, что девушку планируют передать сотрудникам полиции в Ингушетию.

По словам правозащитников, с самого детства Манькиева подвергалась унижениям и побоям. После одного эпизода ей пришлось восстанавливаться в течение восьми месяцев. В апреле 2025 года она решила сбежать из Ингушетии.