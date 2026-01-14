Рэпер Гуф приехал в подмосковный суд на заседание по делу о грабеже

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, приехал в Наро-Фоминский городской суд Подмосковья на заседание по делу о грабеже. Об этом в среду, сообщил корреспондент из здания суда.

© Вечерняя Москва

На опубликованных кадрах видно, как рэпер проходит рамку металлоискателя в здании инстанции. Фигурантом дела также является приятель Долматова Геворк Саруханян. Их обвиняют в грабеже.

По версии следствия, рэпер и его друг избили брата администратора банного комплекса в бане в Апрелевке. Причем сам Гуф дважды ударил оппонента. После этого у потерпевшего украли Iphone 14 Pro.

Гуфу грозит до семи лет колонии. Однако адвокат Андрей Алешкин выразил мнение, что артиста не отправят в колонию, так как ему избрали мягкую меру пресечения.