Верховный суд передал дело сына «крабового короля» о контрабанде во Владивосток

Верховный суд России подтвердил обоснованность передачи из Южно-Сахалинска во Владивосток уголовного дела о контрабанде в отношении Александра Кана, сына «крабового короля» Олега Кана. Об этом в среду, 14 января, сообщили в пресс-службе инстанции.

© Вечерняя Москва

2 июня 2025 года Генеральная прокуратура России сообщила, что уголовное дело о контрабанде краба в отношении Кана-младшего направили в суд Владивостока. Его обвиняют в участии в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений, контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Дело поступило во Фрунзенский районный суд Владивостока, который перенаправил его по подсудности в Южно-Сахалинский городской суд. Позднее его передали обратно во Фрунзенский суд, и позднее защита Кана обжаловала это решение в Верховном суде.

— Коллегия по уголовным делам, рассмотрев жалобы на решение, оставила их без удовлетворения, указав, что в деле имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность судебного решения при его рассмотрении в Сахалинской области, — передает РИА Новости.

7 июня 2025 года Арбитражный суд Сахалинской области передал четыре земельных участка и два дома Александра Кана в доход государства для погашения долга в 358,7 миллиарда рублей.