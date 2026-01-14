Громкое дело о доведении до суицида российского школьника передали в суд

Прокуратура республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение в отношение четырех подростков и их «наставника» по резонансному делу о доведении до суицида 14-летнего школьника в селе Садовом, которое находится в 100 километрах от Волгограда. Об этом сообщил адвокат семьи умершего мальчика Виталий Григорьев, пишет V1.RU.

По словам защитника, дело по доведению до самоубийства и другим статьям направлено в суд для рассмотрения по существу, первое заседание должно состояться в течение двух недель.

В материалах дела фигурируют и другие подростки, однако их нельзя привлечь к уголовной ответственности из-за возраста, отметил адвокат.

В начале марта прошлого года подростки унизили и жестоко избили 14-летнего школьника в селе Садовом, снимая все на видео, которое на следующий день появилось в социальных сетях. Через некоторое время было обнаружено тело погибшего мальчика. Одного из очевидцев унижения подростка также чуть позже нашли мертвым.