В Приморье изъяли контрафактный алкоголь на полмиллиона рублей

В ходе проверок на легальность торговли в Приморье обнаружили контрафактный алкоголь на полмиллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов Приморского края подвели итоги работы в период праздников. Основное внимание уделили обеспечению общественного порядка и борьбе с нелегальной торговлей.

В период праздников в Приморском крае правоохранительные органы особенно активно боролись с нелегальной уличной торговли. За время рейдов выявлено 165 случаев нарушениями, причём большинство из них связано с продажей алкоголя: изъято 737 литров спиртного на общую сумму 442 тысячи рублей – передаёт Восток-Медиа.