Мосгорсуд признал законным возврат в прокуратуру дела бизнесмена Портнягина

Московский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции о возвращении материалов уголовного дела в отношении бизнесмена Дмитрия Портнягина в прокуратуру.

Об этом в среду, 14 января, сообщили в суде.

— Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции, — передает ТАСС со ссылкой на суд.

О возвращении материалов дела в прокуратуру стало известно в ноябре прошлого года. Причиной такого решения послужили нарушения в обвинительном заключении, которые нашел суд.

Бизнесмену инкриминируется легализация свыше 92 миллионов рублей. Фигуранткой дела также является супруга Портнягина Екатерина. Женщина признала вину в преступлении и попросила суд простить ей 31,5 миллиона отмытых денег. Гособвинитель затребовал пять лет колонии для Портнягина и штраф в размере 900 тысяч. Для его жены прокурор запросил 5,5 года лишения свободы.