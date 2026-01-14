Пассажир умер перед вылетом рейса из саратовского аэропорта

На борту самолета, готовившегося к вылету из аэропорта Саратова, одному из пассажиров внезапно стало плохо, он скончался, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из Саратова в Москву, пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Пассажиру стало плохо, когда все находились уже на борту воздушного судна.

Командир экипажа оперативно сообщил о происшествии и вызвал бригаду скорой помощи. Медики прибыли на борт незамедлительно и начали проводить реанимационные мероприятия.

Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

В сентябре в аэропорту Уфы во время посадки на самолет авиакомпании Nordstar умер пассажир.

В мае в Казахстане совершил экстренную посадку самолет из России. Причиной стало внезапное ухудшение состояния пассажира, он скончался после посадки.