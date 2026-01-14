Четырех лосей незаконно добыли трое жителей Ярославской области

Ярославская полиция расследует уголовное дело по незаконной охоте в отношении двух мужчин и женщины.

Вместе с охотинспекторами полицейские задержали 48-летнего и 39-летнего мужчин, а также 43-летнюю женщину. Предварительно установлено, что в ноябре-декабре они незаконно добыли четырех лосей около деревень Паратики и Дмитриевское Тутаевского района Ярославской области.

При этом у каждого члена группы была своя роль. Один мужчина отстреливал лосей, второй помогал разделывать туши животных, а женщина, сидя в припаркованном на обочине автомобиле, наблюдала за обстановкой и по радиостанции информировала подельников.

У задержанных изъято три карабина, два охотничьих ружья, патроны, нож, три легковых автомобиля, мясо, шкура и рога животных.

Расследование по статье "Незаконная охота" ведет следственное управление регионального УМВД России. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.