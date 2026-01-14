Свыше 500 мешков с человеческими останками обнаружили у стадиона в Мексике

У стадиона Akron в Мексике, где в этом году должен пройти ЧМ-2026, обнаружили более 500 мешков с человеческими останками. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в Daily Star.

В ходе расследования выяснилось, что находки связаны как минимум с 22 скрытыми массовыми захоронениями в радиусе около 16 километров от стадиона. Первые останки достали из земли еще в феврале прошлого года — на них наткнулись строители жилых домов в районе Лас-Агухас, передает издание.

По данным El Pais, штат Халиско — четвертый в списке по количеству пропавших без вести. Только с января по ноябрь 2025 года здесь было зарегистрировано 2483 таких случая.

Специалисты уверены, что все подобные дела связаны с деятельностью наркокартелей. Штат Халиско считается территорией картеля Халиско (CJNG) — одной из самых жестоких преступных группировок.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон в ближайшее время нанесет наземные удары по Мексике в рамках борьбы с наркотрафиком. Он добавил, что Белому дому уже удалось перекрыть «97 процентов наркотрафика, поступающего по воде».