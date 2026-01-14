Мужчина пропал в Подмосковье после новогоднего корпоратива

Сотрудник компании по производству фильтров якобы поругался с начальницей во время новогоднего корпоратива в ресторане «Паровоз», а затем ушел из заведения. С тех пор его никто не видел.

Об этом в среду, 14 января, сообщили в Telegram-канале «112».

— Сотрудник компании по производству фильтров пропал в Ногинске, когда ушел с новогоднего корпоратива после ссоры с начальницей. Сама женщина сказала коллегам, что ее подчиненный заказал такси и спокойно уехал домой, — говорится в публикации.

Инцидент произошел 29 декабря. Родители мужчины попытались восстановить события того вечера. Они запросили записи с камер видеонаблюдения в СНТ «Лотос», где их сын ходил после корпоратива. По предварительной версии, мужчина мог погибнуть, замерзнув в сугробе.

В июле прошлого года подобная ситуация произошла на пляже в московском районе Строгино. Там исчез мужчина, который отмечал корпоратив с коллегами. После мероприятия он не вернулся домой, тогда семья забила тревогу.