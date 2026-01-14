Девятиклассника травили месяц и избили толпой возле школы в Нижегородской области

Школьника из Нижегородской области жестоко избили после длительной травли. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел днем 13 января возле школы №71 в Дзержинске. По данным Telegram-канала, пострадавшего окружила толпа подростков, которые по очереди наносили ему удары.

В результате юноша получил гематому на все лицо и попал в больницу. Предположительно, у него диагностировано сотрясение головного мозга. Также сообщается, что подросток страдал от буллинга в течение месяца.

СУ СК по области проводит проверку по факту инцидента, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Делом также заинтересовались в региональной прокуратуре. Сотрудники ведомства дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.