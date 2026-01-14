В Москве грузовой лифт двумя людьми упал в шахту

В Москве спасатели вызволили людей, оказавшихся в рухнувшем лифте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Ярцевской улице. По данным Telegram-канала, когда внутри находились два человека, кабина упала в шахту. Перед этим, как рассказали очевидцы, был слышен гул.

Девушка, которая в этот момент находилась в лифте, почувствовала, что ей не хватает воздуха. По предварительной информации, у нее был приступ паники.

"Приехавшие на место сотрудники МЧС вскрыли упавший в шахту лифт и спасли людей. Госпитализация никому не понадобилась", – сообщается в публикации.

По словам местных жителей, проблемы с работой лифта замечают уже давно. Последнюю неделю он работал с перебоями, но механизм просто перезапускали. При этом лифт якобы давно требует замены.

До этого в Башкирии лифт рухнул в многоквартирном доме Стерлитамака. Кабина находилась на втором этаже.

Жители дома рассказали, что лифт у них часто ломается. Они связывают это с частыми перебоями в электроснабжении.